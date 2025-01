Lanazione.it - Sciopero del trasporto pubblico locale a Firenze, i sindacati chiedono maggiore sicurezza

, 23 gennaio 2025 – Alta adesione, circa il 70% secondo i, per loprovinciale di quattro ore delindetto oggi a. La protesta, organizzata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, punta a denunciare l’aumento delle aggressioni al personale di bus e tramvia. Loha interessato il servizio dei bus dalle 8.30 alle 12.30, mentre per la tramvia l’astensione dal lavoro è stata fissata nella fascia serale, dalle 20 alle 24. «Siamo soddisfatti per l’alta adesione allo– ha dichiarato Paolo Panchetti, segretario regionale Fit-Cisl Toscana –. Questo dimostra quanto il problema dellasia sentito dai lavoratori. Chiediamo un tavolo di coordinamento tra istituzioni, autorità di pubblicaper trovare soluzioni capaci di arginare il fenomeno delle aggressioni e fungere da deterrente».