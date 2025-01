Sanremo 2025 i biglietti costano il 20% in più rispetto allo scorso anno | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su Open.online

Quando si parla disi pensa a musica, televisione e share. Eppure, da martedì 11 a sabato 15 febbraio, di fronte al palco del teatro Ariston disarpresenti all’incirca 2mila persone tra platea e galleria. Non si tratta di posti riservati, eccetto ovviamente qualcuno: chiunque può ottenere il biglietto e godersi le canzoni del Festival dal vivo. O meglio poteva, visto che il 6 gennaio si è chiusa la fase di registrazione per acquistare il pass per tutte e cinque le serate. Ma come funziona l’assegnazione dei, vista l’enorme richiesta? E quanto?Come comprare i: la fase di registrazione (già chiusa) e il software della fortunaLa procedura di vendita deiè uno dei numerosi cambiamenti che ha portato la direzione artistica di Carlo Conti.