Oasport.it - Salto con gli sci, pronti ai primi voli del 2025! Si torna a Oberstdorf, ma sul mastodontico Heini Klopfer Schanze

Leggi su Oasport.it

Primo incontro con il volo per la Coppa del Mondo maschile dicon gli sci. Nel weekend del 25-26 gennaio si(Germania). Non però sullo Schattenbergdella Tournée dei 4 trampolini, bensì sull’, situato a svariati km di distanza dal centro del borgo bavarese.Ilimpianto vide la luce subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in un momento in cui la comunità internazionale aveva posto un embargo nei confronti degli atleti tedeschi. Non sapendo quanto a lungo potesse durare questa situazione, tre saltatori diebbero un’idea geniale. “Se ci viene impedito di gareggiare all’estero, allora bisogna fare in modo che sia il resto del mondo a venire da noi” si dissero Sepp Weiler,e Toni Brutscher.Come? Costruendo un trampolino gigantesco, allo scopo di avere un luogo dove stabilire i primati mondiali.