Salcuni Barbieri e Pedroni Il podio è tutto Coopernuoto

Buoni i risultati degli atleti reggiani impegnati nella tappa di Parma del Torneo Invernale Esordienti. Nella categoria A brilla Alessandro Guaitoli (), che si aggiudica i 100 dorso ed i 100 misti; anche la Reggiana Nuoto centra una vittoria, nei 100 rana, dove ad imporsi è Felipe Garcia Roldan (terzo, peraltro, nei 100 misti), mentre l’altra atleta cittadina Eva Siligardi colleziona due secondi posti, uno nei 100 dorso e uno nei 100 misti. Negli Esordienti B Tommaso) si aggiudica i 50 dorso ed i 100 misti, dove ildella società della Bassa con la seconda piazza di Lorenzoe la terza di Federico; nei 50 farfalla vittoria ex aequo per Laura Pellacani (), che poi fa suoi anche i 100 misti. Nella staffetta 4x50 stile lavince la classifica maschile, dove terza è la Reggiana; le cittadine, invece, precedono le "cugine" in quella femminile.