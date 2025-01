Calciomercato.it - Renato Veiga non basta: altri due colpi in difesa per la Juventus

Juve protagonista sul mercato: nelle prossime ore è atteso lo sbarco a Torino del nuovo difensore di Thiago MottaLastringe i tempi per, che presto sarà un nuovo giocatore bianconero. Thiago Motta avrà così finalmente il difensore per rimpolpare un reparto ridotto all’osso, dopo settimane di caccia aperta su più tavoli per il Dt Giuntoli.(LaPresse) – Calciomercato.itDecisivo il blitz dei giorni scorsi a Londra dell’uomo mercato bianconero, che nelle scorse ore ha trovato l’accordo con il Chelsea per l’arrivo alla Continassa del portoghese classe 2003. Fumata bianca percon la Juve per un’operazione complessiva da circa 5 milioni di euro tra prestito oneroso, ingaggio del giocatore e commissioni. Niente opzioni sul riscatto quindi, con le due società che valuteranno a fine stagione il futuro dell’ex Sporting e Basilea per un’eventuale permanenza nelle fila della ‘Vecchia Signora’.