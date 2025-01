Ilrestodelcarlino.it - Parchi, natura e ambiente. Riparte a Mordano ‘Benessere in Comune’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sono pronti a ripartire i laboratori del progettoinrealizzato attraverso il co-finanziamento del Dipartimento per le politiche della famiglia.al centro delle attività gratuite che si rivolgono ai giovani dai 7 ai 14 anni e alle loro famiglie. Un percorso che, alle latitudini mordanesi, ha accomunato diverse realtà come l’associazione Flood, con base al centro giovanile al civico 22 di via Roma, e la biblioteca comunale. Calendario alla mano, si partirà proprio dal Flood sabato 25 gennaio con ‘Green-shot’ gioco di ruolo a tema ambientale che proseguirà poi il 22 febbraio. Il 29 marzo, invece, ecco ‘Creative Lab’ per imparare a dipingere e costruire tramite tecniche e strumenti sostenibili. Un modo per valorizzare il circolo virtuoso che dallo scarto porta alla rinascita.