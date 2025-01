Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1: quattordicesima giornata con sole quattro partite al sabato

Nel weekend priorità agli impegni nelle Coppe Europee e dunque ladel campionato diA1 dimaschile sarà monca al. Si sono già svolte infatti tre: coinvolte Pro Recco e AN Brescia, le due capoliste del campionato, che proseguono a braccetto il proprio cammino. Restano dunqueda giocare, la più interessante è quella che vede in acqua la RN Savona, prima inseguitrice delle due compagini in vetta. In chiave salvezza cercano punti Catania ed Onda Forte.11 gennaioDe Akker-Pro Recco 8-14Mercoledì 22 gennaioCC Ortigia 1928-Roma Vis Nova14-8AN Brescia-Iren Genoa Quinto 21-925 gennaio14:00 RN Savona-Training Academy Olympic Roma15:45 Nuoto Catania-Trieste16:00 Onda Forte-Telimar18:00 RN Florentia-CN Posillipo – diretta Waterpolo Channel