Palermo frode su contributi sequestrati 34 milioni a tv privata

Leggi su Dayitalianews.com

I finanzieri del comando provinciale dihanno portato a termine un sequestro preventivo disposto dal gip disu richiesta della Procura. Il provvedimento riguarda l’emittente televisivaTeleRent e il suo rappresentante legale, con beni e risorse finanziarie per un valore complessivo di 3,4di euro posti sotto sequestro.Le indagini riguardano ipubblici del fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione concessi dal ministero delle imprese e del made in Italy all’ emittente televisiva locale dal 2016 al 2023.Laavrebbe consentito di ottenere indebitamentepubblici per oltre 4,1di euro, di cui 3,4di euro già erogati e ora. Secondo gli inquirenti sarebbero stati falsati i dati di uno dei requisiti fondamentali per l’ottenimento delle provvidenze come il numero di lavoratori, compresi i giornalisti, “effettivamente applicati nell’attività di fornitura di servizi media audiovisivi”.