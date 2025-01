Ilrestodelcarlino.it - "Offerta inferiore alla domanda. E i costi salgono"

"I prezzi in città sono lievitati sia per gli affitti che per le vendite. Per una basilare legge di mercato, quando l’è molto, come a Macerata, registriamo un aumento considerevole. A Macerata perlopiù gli affitti sono per studenti, ma anche lavoratori pendolari o per chi sta ristrutturando casa". Il mercato del mattone in città registra importanti aumenti. Riccardo Evangelisti, dell’omonima agenzia, e Benita Montecchiari, dell’agenzia immobiliare Crescimbeni, commentano i numeri, ricordando anche gli effetti di superbonus e bonus 110. "Rispettodi affitto, che è un decimo rispetto a quella di acquisto, il costo è aumentato di almeno il 10%; se prima un appartamento costava 500 euro al mese, ora se ne chiedono almeno 550. Ad affittare – spiega Evangelisti – sono soprattutto universitari, con contratti che vanno da settembre a luglio, ma anche lavoratori o persone che hanno bisogno di una sistemazione temporanea, perché stanno ristrutturando la propria residenza.