Spazionapoli.it - Napoli-Juventus, la scelta accende il big match: nuove polemiche in vista

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime calcio- Fa discutere laassunta sul divieto di trasferta in occasione dell’accesofra-Juve si appresta ad essere undavvero accesissimo. Gli azzurri sono chiamati ad una nuova grande prestazione dopo quella effettuata a Bergamo contro l’Atalanta, con lo scopo di confermarsi così in vetta alla classifica nella lotta allo Scudetto con l’Inter.D’altro canto, laè chiamata ad un nuovo segnale. Dopo l’ottima vittoria contro il Milan di sabato, i ragazzi di Thiago Motta sono incappati di nuovo nella loro “pareggite” in Champions League, con un deludente 0-0 sul campo del Club Brugge. Sarà complicato giocare, comunque, in uno Stadio Diego Armando Maradona che si prospettava gremito per supportare i colori azzurri.-Juve, lasul divieto di trasfertaI tifosi delperò discutevano molto anche in merito alla trasferta per i tifosi juventini.