Spazionapoli.it - Napoli-Juve, la frecciatina del doppio ex: “Conte non lo dirà mai”

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime calcio- Arriva la stoccata di undintus prima del match: tifosi sorpresi.ntus sarà il big match della prossima giornata di Serie A. Gli azzurri disognano un’altra vittoria in una gara di spicco dopo quello avvenuto nella scorsa settimana contro l’Atalanta a Bergamo, che ha lanciato ancora di più le ambizioni Scudetto dei ragazzi di. Gli avversari, invece, dovranno nuovamente ritrovare certezze dopo la brutta prestazione in Champions League contro il Club Brugge.La stoccata di Massimo Mauro aUna gara di indubbio fascino che ha analizzato ilex Massimo Mauro in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. In particolare, gli è stato chiesto se fosse più pesante l’assenza del ceduto Kvaratskhelia o dell’infortunatato Bremer.