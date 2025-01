Musica | a Napoli il concerto per Una nessuna centomila

Leggi su Ildenaro.it

Dopo il successo a Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) con 100.000 presenze nel 2022 e il doppio sold out all’Arena di Verona nel 2024 con 22.000 persone, Unatorna, per la terza edizione, con un nuovo evento speciale e unico che anche quest’anno riunira’ le piu’ grandi voci italiane contro la violenza sulle donne e che per la prima volta si svolgera’ al Sud Italia. L’appuntamento sara’ il 25 settembre ain Piazza del Plebiscito, per una serata straordinaria che coniughera’e impegno sociale. Unachiamera’ a raccolta, anche in questa edizione, grandissimi nomi dellae del mondo dello spettacolo che si alterneranno sul palco per esibizioni, duetti e collaborazioni ricche di emozioni. Tutti uniti per dire basta ai femminicidi, dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale.