Quotidiano.net - Meg Ryan e Billy Crystal: la reunion dopo ‘Harry ti presento Sally’

Leggi su Quotidiano.net

È comparsa da qualche ora online la foto che ritrae Megseduti l’una accanto all’altro e ha già creato scalpore e fermento. I due attori, protagonisti indimenticati e indimenticabili della romcom per eccellenzatihanno, infatti, lasciato intendere che qualcosa che li coinvolge entrambi bolle in pentola. Che si tratti di un sequel (inverosimile, vista la scomparsa di Nora Ephron che scrisse la sceneggiatura del film) o anche solo di un breve spot che li riporta nei panni dei beniamini di intere generazioni, poco importa: i fan sono già felici di sapere che qualcosa accadrà! La foto di MegAd aver pubblicato per prima lo scatto è stata proprio Meg. L’attrice, sul suo profilo Instagram, ha corredato l’immagine con una didascalia che vuole stuzzicare la curiosità del pubblico: “Sta finalmente succedendo, ci riuniamo per qualcosa di iconico.