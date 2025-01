Thesocialpost.it - Marburg, focolai e vittime in Tanzania: “Il tasso di mortalità è molto alto”

Il virus ditorna a spaventare la, dove un nuovoo ha già causato la morte di nove persone. La notizia è stata confermata dall’Africa Cdc, l’agenzia continentale per la prevenzione e il controllo delle malattie, che ha riportato dieci casi totali notificati, con un solo sopravvissuto. Il governono, insieme all’OMS e ad altri partner, sta cercando di contenere l’epidemia nella regione nord-occidentale di Kagera.Ngashi Ngongo, capo di Africa Cdc, ha spiegato che il virus ha undiestremamentee che sono stati individuati 281 contatti per il monitoraggio. “Ci sono stati 31 test, di cui due positivi e 29 negativi”, ha aggiunto, lodando gli sforzi per tracciare il virus. Laha anche annunciato un piano d’emergenza del valore di 10,8 milioni di dollari per affrontare la crisi.