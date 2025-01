Sport.quotidiano.net - L’Amatori Lodi vince in rimonta e conquista la quinta Final Four consecutiva di Coppa Italia

Per lastagioneapproda alledi. Nei quarti die i giallorossi si sono imposti 5-3 su Valdagno, al termine di una dura battaglia tra le mura amiche del PalaCastellotti. Gli uomini di coach Bresciani infatti si sono trovati sotto per 2-3 all’intervallo, ma hanno poi disputato una ripresa perfetta ribaltando la situazione. Sugli scudi il solito Faccin autore di una doppietta (di Giovannetti, Najera e Nadini le altre reti giallorosse). Soddisfatto Najera, autore anche di due assist, a fine gara: "Siamo felici di aver raggiunto il primo obiettivo stagionale. Valdagno è sempre una squadra tosta da affrontare". In semie, il 15 marzo,affronterà lante di Forte-Monza, che si terrà martedì prossimo. Intanto in campionato i lombardi torneranno in campo sabato sera alle 20.