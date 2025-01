Tvplay.it - La Juve spinge sull’acceleratore: affare fatto per Giuntoli, l’annuncio non lascia dubbi

Laha finalmente messo a segno l’ufficiale non, è arrivato il rinforzo in casa bianconera.Lantus sta mettendo a segno i colpi di mercato previsti per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione che sarà bella ricca di impegni già fissati in calendario. I tifosi e Thiago Motta ora possono esultare perché Cristianoha messo a segno un altro.Lapernon(LaPresse) – Tvplay.itSono stati, questi ultimi, giorni decisamente concitati in casantus. Soprattutto per tutta la questione legata all’arrivo di Kolo Muani che non è stato annunciato subito dopo il superamento delle visite mediche per un inghippo burocratico. Il PSG ha però ora risolto tutto ciò che c’era da risolvere con la questione legata ai troppi prestiti fatti all’estero e ha dato il via libera.