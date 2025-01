Isabella Rossellini candidata all’Oscar chi è la sua suor Agnes in ‘Conclave’

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – A 73 anni perarriva uno dei più importanti riconoscimenti nel mondo del cinema, una candidatura agli Oscar, per il suo ruolo indove interpreta. Donna in un mondo di uomini, solo apparentemente relegata a un piano inferiore, è un personaggio con poche battute ma tanta presenza scenica che contribuisce a portare lo spettatore nel cuore di uno degli eventi più misteriosi e segreti del mondo: l’elezione di un nuovo Papa. Dopo la morte improvvisa dell’amato e compianto Papa, il Cardinale Lawrence (Ralph Fiennes) è incaricato di dirigere questo delicato processo. Una volta che i leader più potenti della Chiesa Cattolica si riuniscono e si chiudono nelle segrete sale del Vaticano, Lawrence si ritrova intrappolato in una rete di intrighi, tradimenti e giochi di potere.