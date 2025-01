Ilrestodelcarlino.it - Il mercato di riparazione. Spal, c’è Spini in attacco. È lui il colpo per Dossena

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le indiscrezioni di mercoledì sera hanno trovato conferma nella giornata di ieri. Cristianè il secondo rinforzo dellaneldi, dopo l’innesto di Hamza Haoudi avvenuto nelle prime battute della sessione invernale. Si tratta di un attaccante esterno di destra, un mancino naturale che quindi in biancazzurro giocherà a ‘piede invertito’ come piace a mister. Il lato destro del tridente è stato uno dei principali punti deboli della, un ruolo che di fatto non ha mai avuto un interprete naturale. La scorsa estate infatti per mille motivi il direttore sportivo Casella non era riuscito a ingaggiare un giocatore con quelle caratteristiche, e fuori tempo massimo la società di via Copparo ha dovuto pescare neldegli svincolati Soufiane Bidaoui. Un giocatore di indubbio talento, ma fermo da tanto tempo e chiaramente nella fase calante della propria carriera.