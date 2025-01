Secoloditalia.it - Il “mea culpa” di Elodie: “Schlein? Invotabile, non ha carisma. Meloni? Si vede che crede in quello che fa”

Leggi su Secoloditalia.it

Se non è un “mea” politico, poco ci manca., a distanza da qualche mese da quando aveva sferrato l’ennesimo attacco politico a Giorgiae a pochi giorni da Sanremo, modifica i toni e pur non rinnegando la sua militanza a sinistra, usa parole dure nei confronti della leader del Pd Elly Schòion e meno ostili nei confronti della premier. Al “Fatto Quotidiano“, nello scorso agosto, aveva dichiarato di non avere simpatia per questo governo, “perché per me la libertà è sinonimo di felicità”, ha detto. “Attaccando i gay, o l’aborto, si attacca la libertà”, dichiara. “La cosa per cui soffro di più è che sia una donna a farlo. Come può non accorgersi di lavorare per gli interessi degli uomini? È un atteggiamento imperdonabile. Non si può toccare la libertà di scelta“. Secondo l’artista, Giorgiaha consensi “perché c’è paura, quando non capisci il vero problema.