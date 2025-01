Quotidiano.net - Il magnate René Benko arrestato in Austria, è indagato anche in Italia

Vienna, 23 gennaio 2025 – E’ stato prelevato stamani alle 8.15 nella sua villa di Innsbruck ilco. E’ in custodia cautelare per il crac miliardario della sua azienda, Signa Holding.in altri tre Paesi tra cui l’. La procura di Trento aveva emesso un mandato di arresto contro di lui lo scorso dicembre, poi rifiutato dalle autorità di Vienna, nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto decine di amministratori locali e imprenditori accusati a vario titolo di truffa, influenze illecite e corruzione. Notizia in aggiornamento