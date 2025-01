Ilnapolista.it - Il City di oggi è una squadra fragile e senza senso, con giocatori abbandonati ai loro destini (Guardian)

Leggi su Ilnapolista.it

Il Manchesterha perso 4-2 in trasferta contro il Psg. Ladi Pep Guardiola continua ad essere in crisi e, al momento, è fuori dalla zona playoff della Champions.Ildiè una, conaiIlscrive:Pep Guardiola una volta ha descritto il suo ultimo sogno come allenatore, quello di avere la palla per 90 minuti, creando il suo Pep-mondo. Beh, potrebbe essere necessario parcheggiarlo per un po’. Al Parco dei Principi c’è stata una delle più strane prestazioni del suo. Gli errori sono umani, ma i calciatori sembravano uomini desolati, una. In 15 minuti sono crollati, come una scatola di cartone sotto la pia, nessuna resistenza, o intensità, o tenacia collettiva. Dopo il 2-2 sembrava non ci fosse modo di invertire la rotta, Guardiola ha fatto cinque cambi in 28 minuti, ma l’ultimo è arrivato mentre il Psg è passato in vantaggio.