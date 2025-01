Secoloditalia.it - I genitori di Ramy: “Gli agenti fanno il loro lavoro ogni giorno. Chiediamo verità, non vendetta”

“Il ricordo diunisca e non divida”. Ancora una volta Yehia e Farida Elgaml,del diciannovenne morto a bordo di uno scooter al termine di un inseguimento con la polizia dopo un mancato stop al posto di blocco, chiedono di abbassare i toni. Ed evitare la criminalizzazione delle forze dell’ordine. Nel corso di queste settimane si sono più volte dissociati da cortei, manifestazioni, disordini e gesti violenti contro gli“in nome di”. Oggi, in un’intervista in edicola su Famiglia Cristiania tornano a chiederee giustizia per la morte del figlio. E nessuna. “sicuramente non avrebbe voluto questo”. Più volte il papà ha chiesto ai presunti amici diche hanno messo a ferro e a fuoco il quartiere Corvetto di non utilizzare la bandiera del figlio morto per dare libero sfogo alla violenza.