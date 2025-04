Pagelle The Couple seconda puntata Spinalbese solita lagna Irma e Lucia Testa d’acciaio

Pagelle della seconda puntata di ‘The Couple - Una vittoria per due’, quella andata in onda lunedì 14 aprile, danno conto di una serata nella quale è mancato un po’ di mordente. Non le storie, ma sicuramente un po’ di pepe. Niente da fare: Ilary Blasi non riesce a capire che le sorelle Boccoli si chiamano Brigitta e Benedicta e non Brijitta e Benedicta. Chissà se mai qualcuno glielo farà notare. Elena Barolo e Thais Wiggers: io non riesco a non farmele piacere. Galleggiano fra lo svagato e il furbetto, ma in ogni caso io vorrei due amiche come loro. Mi danno l’idea di due con le quali far serata e divertirsi. Elena Barolo ha una vis comica innata. Credo che nel gioco usciranno alla distanza. Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi: sono due amiconi. Lui è una sorta di guida per Jasmine, un punto di riferimento. Quotidiano.net - Pagelle The Couple seconda puntata: Spinalbese solita lagna, Irma e Lucia Testa d’acciaio Leggi su Quotidiano.net Ledelladi ‘The- Una vittoria per due’, quella andata in onda lunedì 14 aprile, danno conto di una serata nella quale è mancato un po’ di mordente. Non le storie, ma sicuramente un po’ di pepe. Niente da fare: Ilary Blasi non riesce a capire che le sorelle Boccoli si chiamano Brigitta e Benedicta e non Brijitta e Benedicta. Chissà se mai qualcuno glielo farà notare. Elena Barolo e Thais Wiggers: io non riesco a non farmele piacere. Galleggiano fra lo svagato e il furbetto, ma in ogni caso io vorrei due amiche come loro. Mi danno l’idea di due con le quali far serata e divertirsi. Elena Barolo ha una vis comica innata. Credo che nel gioco usciranno alla distanza. Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi: sono due amiconi. Lui è una sorta di guida per Jasmine, un punto di riferimento.

Potrebbe interessarti anche:

The Couple, prima puntata: chi ha vinto, nominati e pagelle

Prima puntata di ‘The Couple – Una vittoria per due’ e già possiamo tranquillamente esclamare: “Bentornata Ilary”. Questo reality game è il suo ambiente naturale. Una Ilary Blasi un po’ emozionata ...

The Couple, pagelle prima puntata: Ilary Blasi necessaria, l'amore equivoco di Elena Barolo per gli uccelli

The Couple, a giudicare dalla prima puntata, non sembra un format destinato a durare, a meno di profonde revisioni. Una cosa però funziona: è Ilary Blasi. La ragione dell'attesa di The Couple era uno ...

The Couple, pagelle prima puntata: lo sbaglio di Ilary Blasi (6), Elena Barolo fa faville (7)

Su Canale 5 ha preso ufficialmente il via The Couple, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Una prima puntata da manuale, com’è generalmente nello stile del reality show. ...