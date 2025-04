Gaza 18 minuti per fuggire dall’ospedale Poi i missili e le macerie

Gaza City, i feriti arrivano lo stesso. Se ce li abbiano portati perché non sapevano fosse ormai un cumulo . Gaza, 18 minuti per fuggire dall’ospedale. Poi i missili e le macerie il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Gaza, 18 minuti per fuggire dall’ospedale. Poi i missili e le macerie Leggi su Cms.ilmanifesto.it A quasi due giorni dal bombardamento israeliano dell’ospedale battista Al-Ahli diCity, i feriti arrivano lo stesso. Se ce li abbiano portati perché non sapevano fosse ormai un cumulo ., 18per. Poi ie leil manifesto.

