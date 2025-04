Il Napoli ha la miglior difesa d’Europa 25 gol subiti pari merito col Bilbao che però ha una partita in meno

Napoli ha la miglior difesa d’Europa: 25 reti subite (pari merito col Bilbao che però ha una partita in meno).Il Napoli ha la miglior difesa d’Europa, almeno per quel che riguarda i principali campionati d’Europa ossia Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, e Premier.A questo punto della stagione, dopo 32 giornate di campionato, la squadra di Antonio Conte ha subito 25 reti. L’anno dello scudetto, la squadra di Spalletti chiuse con 28 reti subite in Serie A. Lo scorso anno, invece, i gol incassati furono 48.Il Napoli è la squadra meno battuta in Serie A. Lo è quasi sempre stata. A lungo a contendere questo primato agli azzurri è stata la Juventus di Thiago Motta che poi è crollata. Adesso dietro il Napoli in questa speciale classifica ci sono Atalanta e Juventus con 30 reti al passivo, mentre l’Inter ne ha 31. Ilnapolista.it - Il Napoli ha la miglior difesa d’Europa: 25 gol subiti (pari merito col Bilbao che però ha una partita in meno) Leggi su Ilnapolista.it Ilha la: 25 reti subite (colcheha unain).Ilha la, alper quel che riguarda i principali campionatiossia Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, e Premier.A questo punto della stagione, dopo 32 giornate di campionato, la squadra di Antonio Conte ha subito 25 reti. L’anno dello scudetto, la squadra di Spalletti chiuse con 28 reti subite in Serie A. Lo scorso anno, invece, i gol incassati furono 48.Ilè la squadrabattuta in Serie A. Lo è quasi sempre stata. A lungo a contendere questo primato agli azzurri è stata la Juventus di Thiago Motta che poi è crollata. Adesso dietro ilin questa speciale classifica ci sono Atalanta e Juventus con 30 reti al passivo, mentre l’Inter ne ha 31.

