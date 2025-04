Al via l’offensiva di Mosca nel nord dell’Ucraina

l’offensiva russa nel nord-est dell’Ucraina è iniziata. Sumy, colpita duramente domenica e Kharkiv, bombardata quotidianamente. Per ora gli schieramenti sul campo di battaglia non sono mutati ma incrociando le rilevazioni . Al via l’offensiva di Mosca nel nord dell’Ucraina il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Al via l’offensiva di Mosca nel nord dell’Ucraina Leggi su Cms.ilmanifesto.it russa nel-estè iniziata. Sumy, colpita duramente domenica e Kharkiv, bombardata quotidianamente. Per ora gli schieramenti sul campo di battaglia non sono mutati ma incrociando le rilevazioni . Al viadinelil manifesto.

Potrebbe interessarti anche:

Mattarella, che tempismo. L’offensiva contro Mosca mette l’Italia in imbarazzo

Il parallelismo del Colle Putin-Terzo Reich deflagra mentre The Donald dialoga con il Cremlino. Bisogna scegliere tra una guerra infinita ma «giusta» e la pace. Continua a leggere

Mosca prepara una nuova offensiva. Von der Leyen: "Piano di Difesa chance per l'Italia" | La diretta

Secondo Kiev la Russia prepara una nuova spallata. Notte di raid russi sull'Ucraina. In Ue la Commissione rilancia il piano per la Difesa

Ucraina-Russia, Putin si riprende il Kursk ma avanzata di Mosca rallenta

(Adnkronos) – La tregua tra Ucraina e Russia non decolla. La guerra continua, in un quadro caratterizzato da una situazione che si avvia verso lo stallo, secondo l'analisi dell'Institute for the ...