La guerra durerà ancora a lungo qual è la posta in gioco

guerra russo-ucraina sembra al momento ancora fuori questione. Ne è convinto, in particolare, Pietro Batacchi, direttore della Rivista Italiana Difesa, che abbiamo intervistato. L'attacco missilistico russo di oggi (ieri per chi legge, ndr) a Sumy è una conferma della pressione crescente su questa regione dell'Ucraina? «È un atto da condannare, non è la prima volta che le truppe di Mosca bombardano aree civili, anche se non possiamo dire se dovuto eventualmente a un errore di intelligence. Di certo i russi attaccano la regione di Sumy dopo aver preso la spinta dalla controffensiva che ha espulso le truppe ucraine da quasi tutta la regione russa di Kursk. E lo scopo, dichiarato anche da Putin, è creare un cordone di sicurezza lungo la frontiera russa per impedire le incursioni ucraine oltre confine, come accade in piccola scala nell'area di Belgorod, ma anche allontanare la minaccia dell'artiglieria e dei razzi campali ucraini che battono i villaggi russi di confine». Liberoquotidiano.it - "La guerra durerà ancora a lungo, qual è la posta in gioco" Leggi su Liberoquotidiano.it Nonostante le aperture diplomatiche fra Stati Uniti e Russia, una rapida fine dellarusso-ucraina sembra al momentofuori questione. Ne è convinto, in particolare, Pietro Batacchi, direttore della Rivista Italiana Difesa, che abbiamo intervistato. L'attacco missilistico russo di oggi (ieri per chi legge, ndr) a Sumy è una conferma della pressione crescente su questa regione dell'Ucraina? «È un atto da condannare, non è la prima volta che le truppe di Mosca bombardano aree civili, anche se non possiamo dire se dovuto eventualmente a un errore di intelligence. Di certo i russi attaccano la regione di Sumy dopo aver preso la spinta dalla controffensiva che ha espulso le truppe ucraine da quasi tutta la regione russa di Kursk. E lo scopo, dichiarato anche da Putin, è creare un cordone di sicurezzala frontiera russa per impedire le incursioni ucraine oltre confine, come accade in piccola scala nell'area di Belgorod, ma anche allontanare la minaccia dell'artiglieria e dei razzi campali ucraini che battono i villaggi russi di confine».

