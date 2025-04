The Couple le fragilità di Jasmine Carrisi aver avuto due genitori così famosi ha influito sul mio essere Video Mediaset

Jasmine Carrisi si è raccontata a cuore aperto parlando della sue fragilità e di come essere figlia di due personaggi famosi abbia influito sulla sua vita.

Jasmine Carrisi a The Couple: "il mio giudizio è più critico degli altri"

Jasmine Carrisi si racconta nella casa di The Couple: "vorrei creare rapporto umani, ma ho l'ansia e non ci riesco". La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha parlato anche della sua famiglia confessando: "sicuramente aver avuto due genitori così famosi ha influito sul mio essere, quando hai tratti della tua vita così esposti è normale che ti chiudi. La gente parla di te, pregiudizi, sei antipatica sulla base di niente perchè la gente pensa che hai i soldi e una vita perfetta. E' ovvio che ti chiudi e diventi indifferente".

Ilary Blasi dallo studio: "Jasmine sei andata in crisi con te stessa" con la figlia di Al Bano che replica: "si, quando sei isolata dal mondo soprattutto nei momenti di solitudine devi fare i conti con alcuni fantasmi.

