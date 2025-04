Achille Lauro Piazza di Spagna canta per il lancio di ‘Comuni Mortali’ – Video

Achille Lauro 'secret show' questa sera a Piazza di Spagna, location scelta dal cantante per il lancio del suo nuovo album 'Comuni mortali'. A cantare con l'artista, decine di fan che hanno riempito l'iconica Piazza romana

Achille Lauro e Alessandro Onorato, il magico duetto a Piazza di Spagna – Video

(Adnkronos) – "Un ragazzo che ama Roma, un grande artista che vive il successo che merita". Così Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, omaggia l'iniziativa di ...

Achille Lauro si esibisce in Piazza di Spagna per presentare il nuovo album

Achille Lauro si esibisce in Piazza di Spagna a Roma per presentare il suo nuovo album, in uscita venerdì 18 aprile L'articolo Achille Lauro si esibisce in Piazza di Spagna per presentare il nuovo ...

Achille Lauro, a Piazza di Spagna l’omaggio a Venditti con ‘Notte Prima degli Esami’ – Video

(Adnkronos) – Da un'iconica piazza romana, l'omaggio a un'icona di Roma. Achille Lauro, che da Piazza di Spagna ha lanciato stasera il nuovo album 'Comuni Mortali' con un secret show, intona 'Notte ...