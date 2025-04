Decreto sicurezza moltiplicare i ricorsi contro un legge premoderna

Decreto legge «sicurezza», punisce con pene elevatissime anche chi . Decreto sicurezza, moltiplicare i ricorsi contro un legge premoderna il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Decreto sicurezza, moltiplicare i ricorsi contro un legge premoderna Leggi su Cms.ilmanifesto.it Ogni giorno nelle carceri italiane ci sono in media cinque episodi di protesta collettiva. Il reato di rivolta penitenziaria, introdotto dal», punisce con pene elevatissime anche chi .unil manifesto.

Via al Consiglio dei ministri che vara il nuovo decreto sicurezza. Cosa cambia e perché la Lega non è contenta

Il governo Meloni spinge sull’acceleratore: il disegno di legge sulla Sicurezza, impantanato da mesi in Parlamento, si trasforma in un decreto legge e a questo è stato dedicato il Consiglio dei ...

Dl sicurezza, scontri al corteo contro decreto governo

(Adnkronos) – Momenti di tensione e scontri tra i manifestanti e lo schieramento delle forze di polizia durante il corteo contro il decreto Sicurezza, organizzato al Pantheon. Al grido di ‘corteo, ...

Decreto sicurezza, Piantedosi: «Body cam per i poliziotti? Le hanno chieste loro». Nordio e l’aggravante sulle truffe agli anziani

Un provvedimento «corposo», articolato in 34 articoli e «non di facile lettura». Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha descritto il decreto legge sulla sicurezza, approvato oggi dal ...

Decreto sicurezza, moltiplicare i ricorsi contro un legge premoderna. Il dl Sicurezza fa già acqua. E Piantedosi rincara la dose. Ecco il primo ricorso contro il decreto sicurezza: a Milano si apre una crepa costituzionale. Codice della strada e pazienti: azione risarcitoria collettiva.

ilmanifesto.it riferisce: Ecco il primo ricorso contro il decreto sicurezza: a Milano si apre una crepa costituzionale - Giustizia (Politica) La prima crepa costituzionale nel neonato decreto sicurezza potrebbe aprirsi il prossimo 26 maggio, quando a Milano la giudice Ilaria Simi de Burgis scioglierà la sua riserva sull ...

Segnala ilfattoquotidiano.it: Decreto sicurezza, alle 18 il Consiglio dei ministri. Opposizioni in piazza al Pantheon: “Golpe liberticida” - A loro va la gratitudine e il pieno sostegno del Governo. Per questo, oltre al Decreto legge sicurezza appena varato, siamo determinati a portare avanti ogni ulteriore misura necessaria per ...

Lo riporta repubblica.it: Decreto Sicurezza, Anm: “Un messaggio inquietante" - Si passa subito all’attualità, con il segretario Maruotti: “Di questo decreto legge sulla Sicurezza, approvato ieri sera e con un improvviso cambio di rotta, non si comprendono i termini di ...