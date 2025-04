Ilrestodelcarlino.it - Gabriella Longhini muore bruciata nel letto per una sigaretta

Medicina (Bologna), 15 aprile 2025 – Serata tragica, quella di ieri, nella prima zona periferica di Medicina. Una donna, la 74enne del posto, è stata trovata morta in casa verso le 23. Nella residenziale e tranquilla via Sandro Pertini l’unico rumore ieri sera era quello della pioggia battente. A un certo punto però un residente, che stava rincasando, ha notato una copiosa quantità di fumo fuoriuscire dalle finestre di un appartamento al piano terra del civico 1. L’uomo ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto con due squadre, una dal vicino distaccamento di Medicina e una da quello di Budrio. Con loro anche i sanitari del 118, dell’Ausl di Imola, con un’ambulanza e un’automedica. I pompieri hanno fatto effrazione nell’appartamento e, al suo interno, in una camera dain parte arsa da un principio di incendio, hanno rinvenuto la, a, deceduta.