.com - Gli Afterhours festeggiano i 20 anni dell’album Ballate per Piccole Iene e tornano in tour

Glii 20perinda giugno, ecco le datepercompie 20e glilo celebrano a dovere con una ristampa e con un. I biglietti sono disponibili dalle ore 14:00 di venerdì 24 gennaio in tutti i punti vendita autorizzati. A 20dalla sua prima pubblicazione,per, uno degli album più iconici e rappresentativi della musica italiana sarà ristampato in primavera in un’edizione speciale in uscita per USM/ Universal Music Italia. Per l’occasione Manuel Agnelli ha deciso di tornare sul palco con la band di allora, composta da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria).Pubblicato nel 2005 da Mescal e, distribuito in tutto il mondo nella sua versione inglese da One Little Indian, l’album raggiunse il secondo posto nelle classifiche di vendita italiane e portò gliinin Europa, negli Stati Uniti, in Canada e Cina.