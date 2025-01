Lanazione.it - Giornata della Memoria. Cavriglia rende omaggio a Bartali

Arezzo, 23 gennaio 2025 – In occasione del Giornoin ricordo delle vittimeShoah, il Teatro Comunale dimetterà in scena la pièce “Quanta strada ha fatto!”, unal grande campione fiorentino che, fra il 1943 e il 1944, contribuì a salvare molti ebrei dalla deportazione nei campi di concentramento, nascondendo nel tubosua bicicletta tantissimi documenti falsificati che da Assisi portava a Firenze, dove il Vescovo fiorentino li distribuiva agli ebrei. Lo spettacolo è in programma lunedì 27 gennaio alle 21,30 e sul palco saliranno l’attrice Beatrice Visibelli, che porterà in scena uno spettacolo ironico e divertente, che ripercorrerà le tappe più significativevita di. Lo stesso spettacolo sarà proposto anche nella mattinata del 28 gennaio, alle ore 10, alle scuole dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di