Gb, Antitrust avvia procedura su Apple e Google per sistemi operativi

Roma, 23 gen. (askanews) – L’della Gran Bretagna hato procedure in parallelo su(gruppo Alphabet) per appurare se in base alle nuove normative approvate nel Regno lo scorso anno ricadano nella categoria di rilevanza strategica per il mercato (Strategic Market Status). Lariguarda iper dispositivi mobili. In base al a un provvedimento del 2024 (Digital Markets, Competition and Consumer Act) se una società viene catalogata come avente questo status, lo stessopuò imporre interventi e oneri finalizzati a preservare la concorrenza. Lo scorso 14 gennaio, sempre la Competition and Markets Authority del Regno Unito aveva lanciato unaanaloga, sempre su, in quel caso riguardo al settore delle ricerche Internet e delle inserzioni pubblicitarie.