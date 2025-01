Ilnapolista.it - Garnacho doccia gelata, il Napoli credeva di aver fatto i passi giusti (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

, ildi)Laracconta come si è bloccata la trattativa perl’argentino del Manchester United che è l’obiettivo numero uno del mercato del.I Red Devils vogliono 65 milioni e senza bonus, dopo essere partiti da una richiesta di 80 milioni di euro. Unaper il, convinto diper avvicinarsi al primo obiettivo indicato da Conte ai suoi dirigenti per il dopo Kvaratskhelia. Hargreaves nel pomeriggio è poi rientrato in Inghilterra: nessun nuovo appuntamento in agenda, i due club si riaggiorneranno nei prossimi giorni. Ma ormai si gioca a carte scoperte e pare proprio che la prossima mossa spetti al: se vuole, Aurelio De Laurentiis deve alzare la sua proposta.