Gaeta omaggia l’ex sindaco Quirino Leccese

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 gennaio 2025 – Sabato 25 gennaio 2025 alle ore 11 è in programma la cerimonia di scoprimento della targa a seguito della intitolazione della Sala Conferenze della Pinacoteca Comunale dial(delibera n.91 del 7/05/2024). La stessa struttura è una delle eccellenze culturali della città e in pochi anni ha realizzato una serie di eventi di alto profilo, ospitando tanti artisti, storici e critici d’arte di chiara fama, poeti, letterati e musicisti, offrendo un ampio e variegato ventaglio di momenti culturali.Il professor, (5/01/1944 – Latina 22/01/2021) è stato una figura di riferimento per il mondo della politica e delle istituzioni scolastiche locali e non solo. Da studente gli venne conferito il Diploma di Maturità Scientifica con abbreviazione, avendo completato il corso degli studi in 4 anni anziché 5 (A.