Forlimpopoli, incidente tra due auto sulla provinciale 37

Forlì, 23 gennaio 2025 – I vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti mercoledì pomeriggio per unstradale tra duemobili a. Il personale del Comandoè arrivato sul posto alle 17.20: i due mezzi coinvolti si trovavanostrada37 - via Meldola, nel territorio comunale di, in prossimità della rotonda di Case Cicognani. I soccorritori intervenuti hanno assistito il personale sanitario e messo in sicurezza glimezzi. Fortunatamente, stando a un primo bollettino medico, le due persone coinvolte nello scontro non sono in gravi condizioni. Traffico Si sono verificati disagi alla viabilità lungo la strada, perché per effettuare le operazioni di soccorso si è reso necessario chiudere completamente la carreggiata.