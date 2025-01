Ilgiorno.it - Fontana: io favorevole al nucleare, ma valutiamo tutte le tecnologie

Milano, 23 gennaio 2025 - Il disegno di legge delega sul, che arriverà a breve in Consiglio dei ministri "è un piano organizzativo, dovremo leggere attentamente la legge. Io come ho già detto sonoa utilizzare anche questa possibilità energetica". Così si è espresso il presidente della Regione Lombardia Attilioa margine dell'insediamento a Palazzo Lombardia del forum giovani, nuovo organismo regionale sulle politiche per i giovani. "Valutarele opportunità” "Bisognerà cercare di valutare le potenzialità dile opportunità che ci vengono offerte dalla scienza e dalla tecnologia. Quindi i biocarburanti, l'idrogeno, l'elettrico, il. Insieme - ha spiegato il governatore lombardo - si faranno poi delle valutazioni se portare avantiqueste possibilità o se magari a un certo punto, quando l'evoluzione tecnologica avrà evidenziato una di queste risorse più che altre, decidere di concentrarsi solo su una".