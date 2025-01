Biccy.it - Classifica di Sanremo 2025 per l’intelligenza artificiale: chi vincerà

Leggi su Biccy.it

I giornalisti che hanno ascoltato i 30 brani in gara al Festival hanno già espresso il loro pareri tra voti e pagelle, anche gli scommettitori si sono esposti e adesso è il turno del(che un anno fa ha azzeccato primo e secondo posto). Abbiamo chiesto a Grok di stilare ladiprendendo in considerazione le recensioni dei giornalisti e lo stesso ha fatto Fan Page con Chat GPT. Analizzando le recensioni di Fanpage, Corriere della Sera e Sky TG24, il chatbot di OpenAI ha creato una ipoteticadi, mettendo al primo posto Cristicchi, seguito da Giorgia e Brunori Sas. Per Grok invece a trionfare sarà Olly, la medaglia d’argento andrà a Brunori e sul terzo gradino del podio salirà Giorgia.Analizzando lapensata da Chat GPT e quella realizzata da Grok appare evidente che alcune posizioni basse cambieranno sicuramente grazie al voto popolare e ai grandi fanbase di alcuni artisti (Tony Effe e Fedez su tutti).