Ilrestodelcarlino.it - Cgil: il 2024 un anno difficile : "Lotta a inflazione, salari bassi e all’aumento di precarietà"

Maria Giorgini, segretaria delladi Forlì-Cesena, qual è il bilancio del? "Ilè stato unper tante persone e famiglie. L’del biennio 2022-pari al 16.5%, si è scaricata suie pensioni, a questo si è aggiunta la difficoltà a pagare mutui e affitti e a trovare casa, in uno scenario dove abbiamo visto l’aumento di condizioni di(il 91.2% delle assunzioni è con contratti precari) e di incertezza sul lavoro determinata anche da un aumento della cassa integrazione pari al 18.9% nei primi mesi dell’che ha inciso in particolare nella metalmeccanica artigiana e nel distretto del calzaturiero del Rubicone". L’impegno dellanelsu cosa è stato orientato? "Abbiamo raccolto 66.360 firme nei quattro quesiti referendari (su sicurezza sul lavoro, contrasto allae tutele in caso di licenziamento illegittimo) a cui si è aggiunta la raccolta firme per il referendum sulla cittadinanza per dare risposte alle tante ragazze e ragazzi stranieri che vivono nel nostro territorio.