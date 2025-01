Catania aggredisce la compagna con un coltello da cucina arrestato 36enne

Leggi su Dayitalianews.com

Ha trovato riparo presso l’abitazione di un nipote per sottrarsi all’aggressione del compagno violento e per rivolgersi alla Polizia di Stato in cerca di aiuto. La donna, una 46enne originaria di, ha riferito agli agenti di essere stata assalita nella propria casa, senza alcuna ragione apparente, dal convivente, uncatanese. L’uomo l’avrebbe prima colpita con degli schiaffi e poi minacciata con un grandeda.Dopo aver trovato riparo dal parente, la 46enne, in lacrime, ha chiesto l’intervento dei poliziotti che, in pochi minuti, hanno raggiunto l’abitazione, nei pressi di via Castromarino.Gli agenti della squadra volanti della Questura dil’hanno trovata in strada, con evidenti segni di violenza sul viso e sul collo. Prestati i primi soccorsi, la donna si è calmata e ha confidato ai poliziotti gli atteggiamenti violenti tenuti dal convivente da circa un mese, da quando è stato scarcerato e sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia perpetrati nei confronti dei suoi genitori.