Anteprima24.it - Case popolari in Campania, dilaga protesta per i rincari boom. L’Acer: “Casi di Isee non presentati”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiAlloggiinno idi fitti schizzati alle stelle. Fioccano le proteste, e c’è chi punta il dito contro la riforma appena entrata in vigore. Dal 1 gennaio sono cambiati i criteri per la determinazione dei canoni di locazione. Un effetto delle modifiche al Regolamento regionale, appovate nel 2023 dalla giunta De Luca. L’allarme è suonato in tutta la Regione, soprattutto nelle periferie urbane. “Sicuramente c’è l’impatto della prima applicazione della riforma sul calcolo dei canoni” conferma David Lebro, presidente del, ad Anteprima24. “Quello che abbiamo però acquisito – aggiunge – è che tanti utenti non hanno portato l’, che va a proporzionare il canone e ha una grossa rilevanza nel suo valore”. E non presentarlo, “fa scattare al massimo le aliquote”.