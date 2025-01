Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Noah Okafor in uscita: occhio alla Premier League e non solo…

resta insuldel: eal forte interesse dellaLeague e non solo. La situazioneresta indale dopo l’annullamento della trattativa con il Lipsia, per via della condizione fisica dell’attaccante svizzero che non aveva convinto lo staff medico del club tedesco,League. Il Bournemouth, infatti, starebbe starebbero osservando la situazione legata all’ex centravanti di proprietà del Salisburgo e potrebbe presentare un’offerta nelle prossime ore.Nonostante la trattativa con il Lipsia sia saltata, il futuro diè scritto ed è lontano dal. Ecco che, quindi, in casa rossonera si sta cercando una soluzione che accontenti lo svizzero. Dopo alcuni problemi fisici, però, adessosi è ripreso (non gioca dallo scorso 15 dicembre).