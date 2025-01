Ilrestodelcarlino.it - Caccia al magazzino della droga dopo il maxi sequestro di hashish: 15 kg nelle merendine

Pesaro, 23 gennaio 2025 – Èalildi 15 chili didel 21 gennaio scorso, a seguito dell’arresto di un cittadino francese di origine marocchina condotto dalle volantipolizia di Pesaro, gli inquirenti ora cercano il centro di stoccaggio. Secondo l’ipotesi investigativa il deposito potrebbe trovarsi nel pesarese. Ricerche degli inquirenti Gli agenti, in base agli indizi raccolti, potrebbero presto risalire al deposito in cui si presume possano trovarsi ulteriori quantità diconfezionate alla stessa maniera. Sono proprio gli involucri contenenti laad essere sotto la lente delle forze dell'ordine in quanto sembrano essere il prodotto di una vera e propria fabbrica. Si tratta die snack perfettamente sigillate con una stampa che indica la quantità di prodotto e il livello di THC, ossia il principio attivo, in esso contenuto.