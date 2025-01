Ilfattoquotidiano.it - Braccialetto elettronico per Felice Maniero, l’ex boss della Mala del Brenta: “Ha picchiato una donna con schiaffi e pugni”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

delè stato denunciato per averconuna familiare. I giudici hanno fatto scattare per ilil divieto di avvicinamento alla vittima e l’obbligo di. Non è il primo caso di violenza su unaper: nel 2023 aveva finito di scontare una condanna a 4 anni per maltrattamenti, dopo una denunciacompagna, Marta Bisello.I fatti, scrive Il Gazzettino, risalgono a poco tempo fa. Oggiha 70 anni e vive con una nuova identità in una località segretà. Fu a capo di un’organizzazione spietata che aveva le sue basi nel Piovese, in provincia di Padova, e controllava traffici di droga e rapine in tutto il Veneto, oltre che il racket del Casinò a Venezia e del gioco d’azzardo. Non esitò a ordinare l’eliminazione dei suoi uomini che lo tradivano e ha collezionato una lunghissima serie di omicidi.