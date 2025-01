Sport.quotidiano.net - Berdini, scommessa vincente. "A Cento la mia dimensione ideale. Salvezza? Mai smesso di crederci»

In attesa di recuperare del tutto Delfino, che ieri ha ripreso ad allenarsi in gruppo, e tutti gli altri acciaccati, Di Paolantonio si coccola quelli che da settimane stanno portando avanti la stagione della Sella, tra alti, bassi e successi di spessore, come gli ultimi con Piacenza e Verona. Tra le certezze, non può mancare Nicola, 21enne playmaker arrivato in estate dopo un biennio trascorso a Cantù, e una stagione a testa tra Ravenna e Biella. "Avevo bisogno di cambiare, qui ho trovato finalmente la mia– dice, entusiasta per la scelta fatta nei mesi scorsi, che sta lanciando in via definitiva la sua carriera –. Cantù è una piazza storica, che mi ha dato tanto, ma aposso finalmente esprimere al meglio il mio potenziale, con compiti e ruoli differenti: venire qui è stata una decisione azzeccatissima.