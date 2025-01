Tuttivip.it - “Avete chiuso”. Grande Fratello, momento amarissimo per 3 concorrenti: c’è la decisione ufficiale

Leggi su Tuttivip.it

Al, si prospettano momenti di tensioni e colpi di scena, con possibili provvedimenti disciplinari in arrivo per alcuni inquilini della Casa. Dopo quanto accaduto lunedì scorso, quando Enzo Paolo Turchi ha ammesso di aver introdotto un bigliettino destinato a Luca Calvani, le dinamiche si sono fatte sempre più complesse.Sappiamo già che Luca Calvani dovrà affrontare un provvedimento disciplinare per la sua parte nella vicenda del bigliettino. L’ipotesi più probabile è una nomination d’ufficio. Tuttavia, le sorprese non finiscono qui: Luca potrebbe non essere l’unico concorrente a rischiare di finire al televoto settimanale.Durante una discussione accesa con Lorenzo Spolverato, Luca ha deciso di svelare un altro dettaglio compromettente. Il concorrente ha dichiarato che, durante la trasferta in Spagna, Lorenzo avrebbe usato il telefono per controllare il profilo di Tommaso Franchi e condividere alcune informazioni con lui.