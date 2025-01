Lapresse.it - Usa, Trump su Cina: “Pensiamo a dazi del 10%”

Leggi su Lapresse.it

Il neopresidente Usa Donaldha risposto alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca martedì sera. “Parliamo didel 10% per labasati sul fatto che stanno mandando fentanyl in Messico e Canada”, ha dettosul commercio. Il tycoon ha parlato anche di Ucraina, spiegando che con lui alla presidenza Mosca non avrebbe invaso il paese.“La Russia non sarebbe mai andata in ucraina. mi capivo molto bene con Putin. Non sarebbe mai successo. Non rispettava Biden, molto semplice. disprezza la gente, è intelligente, capisce, non rispettava Biden. Stiamo parlando con Zelensky. Parleremo molto presto con il presidente Putin e vediamo cosa succede”, le sue parole.