Ubriaco danneggia bus a Roma, denunciato

Lancia una bottiglia contro un pullman in via Valle AureliaNella notte a, in via Valle Aurelia, un uomohato un mezzo pubblico lanciando una bottiglia di vetro contro un pullman. Il gesto è avvenuto al capolinea, quando il conducente ha invitato l’uomo a scendere dal veicolo.La bottiglia scagliata ha colpito e mandato in frantumi un finestrino del pullman. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Madonna del Riposo, che hanno identificato el’uomo permento.Fortunatamente, non si segnalano feriti tra i presenti, mentre il mezzoto è stato successivamente sottoposto a interventi di manutenzione.