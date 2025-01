Quifinanza.it - Tim ha diritto al rimborso dall’Italia dei canoni versati: la cifra arriva a 1 miliardo

Dopo un’attesa durata a lungo, ben 25 anni, èta la decisione finale da parte della Corte di Appello di Roma sul caso dei “indebiti” pagati da Tim allo Stato italiano. Più nello specifico, la società dovrà essere risarcita di circa 530 milioni di euro più interessi (circa 1 miliardo di euro) in cambio deidi licenza pagati, anche se non dovuti, nel 1998. Si tratta dell’anno successivo alla liberalizzazione del settore, con Tim che aveva chiesto indietro all’Italia le cifre erogate. Si ricorda, inoltre, che dopo il ricorso presentato dalla presidenza del Consiglio, la Corte di Appello di Roma aveva invitato le parti a trovare un accordo transattivo. Questo non è stato evidentemente raggiunto, con il dispositivo del tribunale favorevole a Tim che ha fatto volare il titolo dell’azienda in borsa: a Piazza Affari è cresciuto fino al 2,5% a 0,267 euro, per poi riscendere .